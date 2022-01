Covid-19 au Maroc : 7 064 nouvelles infections et 8 morts ce samedi

Jusqu’à 16h ce samedi, 7 064 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, sur 30 362 tests réalisés, portant à 997 121 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 590 739 personnes ont reçu la première dose, 22 973 351 personnes ont reçu la deuxième et 3 424 393 personnes ont reçu la troisième dose du vaccin contre la Covid-19.

Le Maroc a enregistré 1 644 nouvelles guérisons, portant à 950 409 le nombre total, avec un taux de rémission de 95,3%.

De plus, 8 décès sont à déplorer entre vendredi et samedi : 2 à Marrakech, 1 à Casablanca, 1 à Nouaceur, 1 à El Jadida, 1 à Rabat, 1 à Agadir-Ida-Ou-Tanane et 1 à Oujda-Angad. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc s’établit à 14 904 avec un taux de létalité de 1,5%.

Le Maroc compte désormais 31 808 cas actifs sous traitement. 261 patients restent dans un état critique, dont 54 nouveaux cas lors des dernières 24h, et 5 sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 5%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 4 369 cas : 3 426 à Casablanca, 311 à Nouaceur, 141 à Mohammadia, 139 à El Jadida, 108 à Berrechid, 106 à Settat, 105 à Médiouna, 29 à Benslimane et 4 à Sidi Bennour. Rabat-Salé-Kénitra vient ensuite avec 1 273 infections : 425 à Rabat, 365 à Skhirate-Témara, 269 à Salé, 97 à Kénitra, 68 à Sidi Kacem, 29 à Sidi Slimane et 20 à Khémisset.

Marrakech-Safi déplore 607 infections : 471 à Marrakech, 46 à Safi, 27 à Essaouira, 25 à Rehamna, 22 à Chichaoua, 10 à El Kelâa des Sraghna, 3 à Youssoufia, 3 à Al Haouz, suivi par Souss-Massa avec 195 nouveaux cas confirmés : 117 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 38 à Taroudannt, 18 à Tiznit, 17 à Inezgane-Ait Melloul et 5 à Chtouka-Ait Baha. Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive ensuite avec 191 cas : 122 à Tanger-Assilah, 22 à Tétouan, 13 à Ouezzane, 12 à Larache, 7 à M'Diq-Fnideq, 7 à Fahs Anjra, 6 à Chefchaouen et 2 à Al Hoceima.

Fès -Meknès déplore 191 nouveaux cas : 115 à Fès, 27 à Meknès, 20 à Taza, 10 à El Hajeb, 8 à Ifrane, 5 à Sefrou, 3 à Boulemane, 2 à Taounate et 1 à Moulay Yaacoub. Béni Mellal-Khénifra recense 76 nouvelles infections : 33 à Khouribga, 24 à Béni Mellal, 7 à Khénifra, 7 à Fquih Ben Salah et 5 à Azilal. Draâ-Tafilalet vient suite avec 52 infections : 24 à Ouarzazate, 14 à Zagora, 7 à Tinghir, 5 à Errachidia et 2 à Midelt.

À Guelmim-Oued Noun, 43 nouveaux cas ont été enregistrés : 18 à Guelmim, 13 à Sidi Ifni, 8 à Assa-Zag et 4 à Tan Tan. Concernant l’Oriental, 38 cas ont été confirmés : 21 à Oujda-Angad, 13 à Nador, 3 à Berkane et 1 à Figuig. Oued Ed-Dahab (Dakhla -Oued Eddahab) déplore 15 cas tandis que n Laâyoune-Sakia El Hamra en déplore 14 : 10 à Laâyoune, 3 à Es-Semara et 1 à Boujdour.