Après le départ de Gonzalez, les Espagnols apprécient la diplomatie d’Albares

José Manuel Albares et Arancha Gonzalez lors de la passation de pouvoir / DR

Six mois après le limogeage d’Arancha Gonzalez Laya, les Espagnoles semblent apprécier les actions entreprises par son successeur, notamment ses efforts pour reprendre le fil du dialogue avec le Maroc. C’est du moins ce que laisse transparaitre les résultats d’une enquête d’opinion réalisée pour le compte du quotidien La Razon portant sur la valorisation des citoyens des membres du gouvernement Sanchez.

José Manuel Albares y est classé sixième avec la note de 4,3 sur 10, devançant ainsi des ministres en exercice depuis juillet 2018, comme Luis Planas et Fernando Grande-Marlaska, respectivement chargés des départements de l’Agriculture et de l’Intérieur. La note glanée par le chef de la diplomatie est largement supérieure à la note de 2,8 de Mme. Gonzalez, soit la dernière place occupée lors d'un sondage effectué en juin dernier. Sa mauvaise gestion de l’accueil en catimini de Brahim Ghali dans un hôpital de Logroño avait contribué à sa chute.

Depuis sa nomination le 10 juillet, Alabres a réussi à apaiser la colère des officiels marocains. Les communiqués et les déclarations incendiaires ont cessé même si la normalisation tant souhaitée, avec notamment le retour de l’ambassadrice marocaine à Madrid, rappelée pour consultations depuis mai, et une réunion entre Albares et Bourita, tardent à se concrétiser.