Fès : Une huitième représentation régionale de la FMEJ voit le jour

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a procédé, vendredi à Fès, à la création d'une nouvelle représentation régionale au niveau de Fès-Meknès, la huitième section du genre à travers le pays. Cette nouvelle antenne a été mise en place lors d'une Assemblée générale constitutive marquée par la présence du président de la FMEJ, Noureddine Miftah, des membres du Conseil fédéral, des présidents des sections régionales existantes, et des représentants des établissements de presse de la région. Youssef Essouhi a été élu président de la section.

Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, Essouhi s’est dit heureux de la confiance dont ses collègues lui ont fait preuve en le portant à la présidence de la section de la FMEJ à Fès-Meknès. Il a affirmé que la mission de la nouvelle antenne est d’œuvrer à la mise à niveau des entreprises de presse régionales en focalisant sur la formation, l'encadrement et la recherche de sources de financements.

Durant les prochaines semaines, la FMEJ tiendra l’assemblée générale constitutive de sa représentation de la région Drâa-Tafilalet et de celle de la région Béni Mellal-Khénifra. Ces deux dernières s'ajouteront aux structures des trois régions sahariennes, de l’Oriental, de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de Marrakech-Safi, de Souss-Massa, et de Fès-Meknès. Cette démarche permettra le renforcement de l'outil organisationnel afin d'atteindre les objectifs de mise à niveau des médias régionaux, pour les inclure aux projets de réforme d'une presse moderne, pluraliste et indépendante.