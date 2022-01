Maroc : «Le marchand d’épices», le carnet de voyages de Hicham Ait Almouh

Le journaliste Hicham Ait Almouh vient de publier son carnet de voyages à compte d’auteur, intitulé «Le marchand d’épices». Ce recueil documente les 900 kilomètres parcourus à pieds, de Casablanca à Ksar Ich, à partir d’août 2019.

Cette année-là, l’auteur entreprend «la folle aventure de courir de Casablanca à Ksar Ich» et a décidé de ternir un journal, jusqu’à l’est du Maroc, pour immortaliser «le contraste entre les métropoles marocaines et plusieurs zones reculées du pays», indique un communiqué parvenu ce vendredi à Yabiladi. «En d’autres termes, c’est également un voyage dans le temps. En outre, sans assistance hormis celle des gens rencontrés sur son chemin, Hicham devait gérer les longues distances sans gîte, sans ravitaillement et sans eau», souligne la même source. Après plusieurs péripéties, il franchit la ligne d’arrivée après 22 longues journées sur la route.

En préparation à ce périple, Hicham Ait Almouh s’est entraîné «presque chaque jour dans les rues polluées de Casablanca». Amateur de course à pied et de voyage à vélo, la pratique du sport a été pour lui «une base solide qui lui a permis de se préparer convenablement, malgré des blessures récurrentes».