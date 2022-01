Maroc : Cinq interpellations dans une affaire de trafic de drogue et falsification de pass vaccinaux

La brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a interpellé, entre les 3 et 5 janvier, cinq individus, dont un repris de justice, deux infirmiers et deux brigadiers de police, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et d'atteinte aux systèmes de traitement automatique des données et falsification de pass vaccinaux.

Cette opération a permis l'interpellation d'un fonctionnaire de police exerçant au district de sûreté de Mehdia et d'un infirmier en flagrant délit de transport de 338 kg de cannabis à bord d’un véhicule léger à Timahdite, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis aussi l’interpellation du propriétaire du véhicule et un policier relevant du commissariat de Karia Ba Mohamed, outre un infirmier-major exerçant aux environs de Taounate, pour leur implication présumée dans ces actes criminels.

Les premièrs éléments de l’enquête ont révélé que parmi les individus interpellés figurent des personnes impliquées dans l'atteinte aux systèmes de traitement automatique des données en vue de falsifier les données des personnes vaccinées contre le Covid 19 et l’émission de faux pass vaccinaux.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent, alors que trois mis en cause ont été présentés à la justice à l'issue de la durée de la garde à vue. L'enquête se poursuit avec les autres prévenus en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ces actes criminels.