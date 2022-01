Covid-19 : La Chine cherche à développer un vaccin mRNA alors que la confiance dans ses vaccins à virus inactivé baisse

Les autorités chinoises ont accéléré leurs efforts dans le développement d’un vaccin ARN messager (mRNA) pour lutter contre la propagation du nouveau variant Omicron qui menace la politique «zéro Covid» mise en place par Beijing.

Si les mesures de confinement généralisées dès la détection de cas a permis au pays de maintenir les niveaux de contaminations relativement bas selon les statistiques officielles, le pays est de plus en plus isolé du reste du monde, estime le Financial Times, car trop vulnérable aux variants étrangers.

Pour Jerome Kim, directeur général de l’Institut international du vaccin en Corée du Sud, la Chine a d’abord choisi de s’orienter vers des vaccins «à l’ancienne» à base de virus inactivé parce que «la technologie disponible était facilement accessible». Mais selon les chercheurs, ce type de vaccins est moins efficace que les vaccins mRNA ou à vecteur viral, qui ciblent la protéine de Spike du virus, tandis que les vaccins à virus inactivé s’en prennent à ses protéines virales avec moins d’efficacité.

Suite au confinement de 13 millions de personnes dans la ville de Xi’an, la baisse de confiance de Beijing envers ses vaccins est de plus en plus affichée et les autorités s’éloignent de leur stratégie traditionnelle pour se pencher vers de nouveaux vaccins plus efficaces. En novembre, la société de biotechnologie Suzhou Abogen Biosciences et son partenaire Walvax Biotechnology ont reçu l’autorisation de tester un nouveau vaccin mRNA utilisant des technologies similaires aux vaccins Pfizer et Moderna, plus efficaces contre Omicron.

«La plus faible efficacité des vaccins chinois semble indiquer que la plupart des gens ne possèdent pas les anticorps neutralisants nécessaires pour prévenir l'infection ou les cas graves», souligne Jin Dong-yan, virologue à l’Université d'Hong-Kong. Selon les études de l’université, deux doses de Sinovac ne proposent pas de protection suffisante au variant Omicron. D’autres pays, comme la Thaïlande, constate des baisses significatives d’anticorps 3 mois après la vaccination à Sinovac.

L’absence de vaccins mRNA en Chine s’explique principalement, selon Calvin Ho, bio éthicien à l’Université d'Hong Kong, par le refus de Beijing d’implanter des vaccins étrangers, privilégiant les productions nationales. Mais le manque de savoir faire des sociétés chinoises dans le domaine des mRNA ralenti grandement le développement de ce vaccin, qui n’a pris que quelques mois à certains groupes expérimentés dans le domaine, même si son implémentation en Chine n’est plus qu’une question de temps.