Mohammed VI souhaite prompt rétablissement à Ould El Ghazouani suite à sa contamination au Covid-19

Le roi Mohammed VI a adressé, ce jeudi, un message de compassion au président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, suite à sa contamination au Covid-19, rapporte la MAP.

Le souverain y affirme «avoir appris avec une vive émotion et une profonde préoccupation la nouvelle de la contamination du président mauritanien au coronavirus, implorant le Très-Haut de lui accorder prompt rétablissement et pleine santé, et de le préserver pour continuer à conduire le peuple mauritanien frère sur la voie de la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité».

Le roi dit aussi aspirer «à davantage d’action commune afin de poursuivre le renforcement et la consolidation des relations de fraternité et de coopération fructueuse existant entre les deux pays».

Pour rappel, c'est lors du retour d’une visite effectuée, les 26 et 27 décembre en Algérie, que Ould El Ghazouani a été testé positif au Covid-19. Des ministres qui l’ont accompagné lors de ce déplacement ont également contracté le virus.

Depuis sa prise de fonction, en août 2019, la communication entre les deux chefs d’Etats se résume, du moins officiellement, à des échanges épistolaires et un appel téléphonique (du 20 novembre 2020). Ould El Ghazouani avait égalemment souhaité un prompt rétablissement au roi Mohammed VI suite au succès de son opération chirurgicale en juin 2020.