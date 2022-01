La vente aux enchères «Un Hiver Marocain» d'Artcurial Maroc se clos avec 54 MDH de ventes

Artcurial Maroc a clôturé avec succès la 5e édition de la vente aux enchères «Un Hiver Marocain», organisée le 30 décembre dernier à la Mamounia à Marrakech, totalisant près de 54 millions de dirhams (MDH), dont 12 enchères millionnaires et 2 records du monde. Lors de ces enchères, «Les amoureux au carré vert» de Marc Chagall a trouvé preneur pour 14,979 MDH.

La vente concernait trois chapitres, à savoir Majorelle et ses contemporains, Art Moderne et Contemporain, et Art Contemporain Africain. Les œuvres ont été exposées 4 jours à la Galerie Venise Cadre à Casablanca mi-décembre, suivis de 4 autres à la Mamounia, partenaire fidèle d’Artcurial Maroc.

Les enchères ont été prisées à la Mamounia ainsi qu’en duplex à Paris, soutenues par le live bid sur le site d’Artcurial avec plus de 120 clients de 30 nationalités différentes inscrits et plus de 160 enchérisseurs téléphoniques, a précisé un communiqué.

«Le Maroc et Marrakech confortent leur place sur l’échiquier du marché de l’art international. 54 MDH est un formidable résultat et notre meilleure vacation depuis notre installation en 2019», a déclaré le directeur d'Artcurial Maroc, Olivier Berman. «Malgré un contexte difficile, les collectionneurs ont répondu présent, provoquant de belles batailles d’enchères dans les différents chapitres de cette session», a-t-il ajouté, notant que la prochaine édition se tiendra en mai 2022.

Par ailleurs, une douzaine d'œuvres d’artistes marocains, à savoir Bellamine, El Baz, Yamou, Binebine, Hajjaj, Zemmouri, Boujemaoui, Mourabiti, Cherkaoui, Belbzioui, Bouhchichi et Erruas, ont été vendues et dont la totalité de l’adjudication a été versée à l’association Chourouk, pour la construction d’une école maternelle a Tahenaout.