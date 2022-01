France : L’imam franco-marocain Tareq Oubrou recadre Maître Gims suite à sa polémique

Dans une interview accordée à BFM TV, le franco-marocain Tareq Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux, a répondu au chanteur Gims en lui demandant de rester dans le domaine qu’il maîtrise, après sa polémique sur le fait de souhaiter bonne année en tant que musulman. «Qu'il laisse le droit canonique et la théologie à ceux qui sont compétents», lance-t-il, rappelant que «de tout temps, l’islam a su intégrer les codes culturels de politesse du vivre ensemble».

«Franchement, on est là en train de commenter le ridicule», regrette l’imam. «Monsieur Gims a le droit de ne pas aimer qu’on lui souhaite bonne année, c’est son droit. Mais de là à engager tous les musulmans et l’islam, ça, c’est une autre affaire» déplore-t-il, considérant que le chanteur «n’en a pas la légitimité».

Le chanteur converti à l’islam en 2005 et anciennement connu sous le nom de Maître Gims a déclaré dans une vidéo le week-end dernier : «les frères, nous on ne fête pas ça, ça ne fait pas partie de nos convictions». «Venez, on se concentre sur nos trucs à nous», a-t-il ajouté.

«Le temps appartient à Dieu, que le calendrier soit grégorien ou hégirien», lui a répondu l’imam franco-marocain, qui rappelle au chanteur que «tant qu’on souhaite une bonne vie, une bonne année, une bonne journée, ça relève fondamentalement d’une éthique élémentaire universelle que l’islam approuve et confirme».