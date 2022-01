Covid-19 : Le Maroc a reçu un premier lot du médicament de Merck

Le Maroc a acquis une quantité importante du médicament Molnopiravir, développé par le laboratoire américain Merck. Selon Al Ahdath Al Maghribya de ce jeudi, les autorités marocaines ont reçu, la semaine dernière, un premier lot de du médicament, considéré comme le premier du genre, conçu contre le Covid-19.

La même source a indiqué que les autorités marocaines recevront un deuxième lot dès la mi-janvier, date à laquelle le médicament sera inclus dans le protocole de traitement anti Covid-19 et ses variants du ministère de la Santé.

Mardi, une autorisation de mise sur le marché national a été octroyée par les autorités sanitaires au médicament Molnupiravir. «Le médicament anti covid-19 du laboratoire américain Merck sera disponible au Maroc dans les jours à venir», a confié le Dr. Said Moutawakil, membre du comité technique et scientifique Covid-19, dans des déclarations à la presse. L’expert a précisé aussi que «le Maroc a entamé les négociations pour acheter les pilules de Pfizer, mais aussi des médicaments fabriqués par des laboratoires chinois et hindous qui sont en cours d’instruction».