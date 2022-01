L’Italie rend obligatoire la vaccination anti Covid-19 aux plus de 50 ans dès le 15 février

L’Italie, confrontée à une explosion des cas de Covid-19 avec plus de 189 000 nouveaux cas enregistrés mardi, a décidé mercredi de rendre obligatoire la vaccination des plus de 50 ans afin «d’intervenir sur les classes d’âge qui sont le plus à risque d’être hospitalisées». «Nous voulons freiner la courbe des contaminations et inciter les Italiens qui ne se sont pas encore vaccinés à le faire», a justifié le président du conseil italien Mario Draghi en conseil des ministres. Il est maintenant question, pour le dirigeant, de «réduire la pression sur les hôpitaux et sauver des vies», rapporte Libération.

Cependant, cette mesure n’entrera en vigueur qu’à partir du 15 février pour le plus grand nombre, alors qu’elle concernait déjà les soignants, les enseignants et les membres des forces de l’ordre. Concrètement, les plus de 50 ans ne travaillant pas seront dans l’obligation de se vacciner, tandis que ceux qui travaillent doivent détenir un pass vaccinal, baptisé «passe sanitaire renforcé» qui prévoit un cycle vaccinal complet ou la guérison du Covid-19. Cette mesure affectera 28 millions des 59 millions d’habitants du pays.

Depuis le 10 janvier, les autorités italiennes avaient déjà exigé le pass vaccinal dans la plupart des lieux de vie sociale, comme les transports, les hôtels, les terrasses de restaurants, les foires et congrès, ainsi que les piscines et salles de sport. En parallèle, un pass sanitaire «de base» bien moins permissif existe en Italie. Il s’obtient avec la vaccination ou un test négatif, mais permet cependant de prendre le train ou l’avion.