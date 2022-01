Covid-19 : La France retire trois traitements à base d’anticorps rendus inefficaces par Omicron

Face au «raz de marée» sans précédent des contaminations au Covid-19, les autorités sanitaires françaises ont dû retirer, mercredi, trois traitements à base d’anticorps de synthèse rendu obsolètes par le nouveau variant Omicron. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a, en effet, indiqué dans un communiqué que, concernant le variant Omicron, seul le traitement Evushield d’AstraZeneca peut désormais être utilisé pour éviter l'infection par ce variant, rapporte Europe 1.



Jusqu’alors, trois traitements par anticorps étaient autorisés en France, à savoir le Ronapreve de Roche, une combinaison de bamlanivimab et d’etesivimab d'Eli Lilly et plus récemment l’Evusheld, seul survivant du nouveau variant. Ces traitements par intraveineuse, lourds à administrer, sont réservés aux immunodéprimés chez qui la vaccination est déconseillée et aux personnes ayant contracté des formes particulièrement graves de Covid-19, pour éviter qu’elles ne dégénèrent.

Pour l’ANSM, certains de ces traitements sont donc devenus obsolètes lorsqu’il est question d’Omicron, notamment Ronapreve qui «ne doit pas être utilisé», que ce soit en prévention ou pour soigner une infection lourde. Il reste conseillé contre les infections des autres variants, précise cependant l’Agence. Pour le traitement d’Eli Lilly, il est retiré de la liste des autorisations depuis le 31 décembre, car trop peu efficace, même contre Delta.

Suite à cette annonce, la France se retrouve alors sans aucun traitement par anticorps disponible pour traiter les cas graves de Covid-19 liés à Omicron, Evusheld était réservé uniquement de manière préventive, précise l’ANSM.

La situation sanitaire dans l’hexagone continue de s’aggraver avec un nouveau record de contamination en 24h battu hier, avec plus de 320 000 nouveaux cas, tandis que les hospitalisations et les morts liés au Covid-19 continuent d’augmenter.