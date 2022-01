Covid-19 : Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie réintègrent la liste verte des Emirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont récemment mis à jour leur liste verte des pays depuis lesquels les voyageurs entièrement vaccinés et ne sont pas tenus de passer par une période de confinement préventif à leur arrivée dans le pays. En vigueur depuis le 3 janvier 2021, la nouvelle liste inclut le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, selon le site Visit Abu Dhabi.

Les voyageurs entièrement vaccinés contre la Covid-19 et dont le pays de départ figure sur cette liste verte n’ont pas besoin de s’isoler à l’arrivée. Ils doivent toutefois suivre des exigences du protocole sanitaire des Émirats, notamment faire un test PCR à l’atterrissage.

La liste verte d’Abu Dhabi mise à jour comprend plusieurs pays, dont l’Algérie et la Tunisie. Abu Dhabi accepte aussi tous les vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ceux autorisés par le ministère émirati de la Santé.

De plus, pour les personnes non vaccinées souhaitant s’y rendre, elles sont appelées à faire un test PCR dans les 48 heures avant le départ du pays d'origine et ne se rendre aux Émirats que si le résultat du test est négatif. «Les voyageurs non vaccinés des pays et régions de la liste verte sont accueillis à Abu Dhabi sans aucune mesure de quarantaine et doivent passer un test PCR au 6ème et 9ème jour de leur arrivée», indique-t-on.

À noter que le Royaume-Uni, la Jordanie, le Liban, le Qatar, la Russie et la Turquie a été retiré de la nouvelle liste verte d'Abu Dhabi.