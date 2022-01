France : Le CFCM appelle les imams et les fidèles à respecter la vaccination anti Covid-19

En plein «raz de marée» des contaminations au Covid-19 en France, approchant les 300 000 cas journaliers, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a demandé, mardi, à ses imams et aux fidèles de prendre des mesures pour lutter contre la propagation du virus, notamment de respecter la vaccination. Dans un communiqué relayé par 20 Minutes, le CFCM appelle à raccourcir la durée de présence des fidèles dans les mosquées, particulièrement lors des prières du vendredi.

Aussi, il est recommandé aux imams et aux fidèles encore non vaccinés de ne pas fréquenter les mosquées et de se vacciner «dès que possible». Outre l’adoption scrupuleuse des gestes barrière, le conseil demande à ses imams d’assurer l’aération des mosquées et de mettre en place un sens de circulation afin que les fidèles évitent de se croiser. Le CFCM rappelle qu’il s’agit d’une «responsabilité collective qui nous permet de veiller ensemble à ce que les cérémonies religieuses ne participent pas à la propagation de la pandémie».

Mardi, le Président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé sur le sujet de la vaccination en affirmant avoir très envie d’«emmerder» les non vaccinés jusqu’au bout «en limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale».

À l’Assemblée nationale, le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal tarde à être adopté, avec de nombreuses suspensions de séances provoquées par l’opposition et près de 450 amendements encore à étudier.