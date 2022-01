Le Bahreïn ratifie un accord énergétique avec le Maroc

Le gouvernement bahreïni, réuni sous la présidence du Prince héritier de Bahreïn Salman Ben Hamad Al Khalifa, a approuvé lundi cinq décisions, dont la ratification d'un accord énergétique avec le Maroc. Le Conseil des ministres bahreïni a ainsi approuvé le mémorandum du Comité ministériel des affaires juridiques et législatives concernant un protocole d'accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables signé entre les gouvernements du Royaume de Bahreïn et du Royaume du Maroc.

Le secteur des énergies renouvelables fait partie des nouveaux domaines de coopération entre le Maroc et Bahreïn. Les deux royaumes œuvrent actuellement à explorer ce secteur stratégique et à l'intégrer dans la liste des domaines de coopération prioritaires, sur la base de la stratégie ambitieuse mise en place par le Bahreïn dans ce domaine et de l'expérience pionnière que le Maroc a accumulée dans ce secteur.

Si le Maroc est classé aujourd’hui au troisième rang du monde arabe dans l’indice de transition énergétique du Forum économique mondial, et le 66e rang mondial, les efforts continus entrepris par les institutions nationales bahreïnis devraient booster la performance du Royaume en termes de transformation effective dans les énergies renouvelables.