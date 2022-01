Oujda : La justice enquête sur l’enseignant de l’ENCG pour harcèlement sexuel

Le procureur du roi près la Cour d’appel d’Oujda a ordonné, ce mardi, d’enquêter sur les faits de harcèlement et de chantage sexuels reprochés à un enseignant de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCGO) de la ville, une semaine après des révélations publiques le visant. Selon des sources informées, citées par Le360, le parquet a également ordonné de convoquer le concerné, dans le cadre d’une enquête judiciaire.

Les même sources ont rapporté que «des recherches sont en cours pour identifier la présumée victime» qui a fait révéler l’affaire par le biais d’une lettre anonyme et de captures d’écran de conversations avec l’enseignant. Après la publication de ces contenus sur les réseaux sociaux, d’autres victimes se sont manifestées en publiant les messages reçus par le même professeur.

Vendredi dernier, le mis en cause a été suspendu de toutes ses fonctions pédagogiques et administratives, en attendant la tenue d’un conseil disciplinaire en urgence. Dans une correspondance adressée à la présidence de l’Université Mohammed Ier, le ministère de tutelle a ordonné de faire démissionner le directeur de l’ENCGO et que le secrétaire général ainsi que la vice-directrice soient démis de leurs fonctions. Cette dernière devra également répondre par écrit sur les raisons pour lesquelles elle a ignoré des plaintes reçues par des étudiantes disant avoir été victime du professeur.

A la veille de l’initiative du procureur, l’association des étudiants de l’ENCGO (ADE) a appelé à ce que les procédures visant l’enseignant et d’autres collègues dont les noms ont été cités auprès de la commission d’enquête ministérielle à ce sujet suivent leur court jusqu’au bout, sans éloigner la possibilité de donner des suites judiciaires aux plaintes parvenues au bureau de l’ADE et à la présidence de l’université. Quelques heures après les révélations, l’Université Mohammed Ier a annoncé la mise en place d’une cellule d’écoute pour l’accompagnement psychologique et l’assistance juridique des victimes.