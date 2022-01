Maroc-Afrique du Sud : Echec de la tentative de Sanlam d'augmenter sa participation dans Saham

La tentative de l’assureur sud-africain Sanlam d'augmenter sa participation dans Saham Assurance Maroc n’a pas été concrétisée, rapporte News24, alors que toutes les conditions n'ont pas été remplies par Sanlam. Dans cette opération, annoncée en mai 2021, Sanlam souhaitait au travers de SAN JV, acquérir une participation financière de 22,8% dans l’assureur marocain, pour environ 2 milliards de rands sud-africains (1,16 milliard de dirhams).

Parmi les conditions nécessaires à l’opération, qui devait être financée par des facilités de crédit, il était question d’approbations des autorités réglementaires dans les deux pays. Aussi, Saham aurait dû réinvestir 50% de la contrepartie pour acquérir des actions de Sanlam sur le marché libre au cours en vigueur et les conserver pendant au moins deux ans.

Dans le même temps, Saham aurait continué à fournir au Groupe Sanlam des conseils stratégiques sur les questions liées à ses activités au Maroc. Pour sa part, Sanlam aurait apporté à Saham un potentiel de croissance et des avantages stratégiques, notamment en renforçant sa présence directe en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest francophone, et en l’intégrant au Groupe Sanlam.

Depuis 2018, Sanlam a dépensé 1,1 milliard de dollars (10,2 milliards de dirhams) pour acquérir Saham Finances, avec une participation après le récent échec, à hauteur de 61,7%. Le site d’information sud-africain ajoute que certains des actionnaires de Sanlam ont commencé à s’interroger sur l’opération marocaine lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, la qualifiant de «destruction de valeur».