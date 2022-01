Maroc : 78% des admis aux concours des enseignants de l'AREF ont des diplômes avec mention

Le taux de réussite au concours des enseignants-cadres des Académies régionales de l'éducation et de la formation (AREF), ayant obtenu leur baccalauréat et/ou licence avec mention, s'élève à 78%, a indiqué lundi le ministre de l’Éducation, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Répondant à une question centrale relative aux «résultats du concours de recrutement des enseignants-cadres des AREF», à la Chambre des représentants, M. Benmoussa a fait savoir que le taux de réussite des candidats ayant obtenu leur baccalauréat avec mention est passé à 64% en 2021, contre 43% en 2020. Aussi, l'âge moyen des admis est passé de 28,3 ans en 2020 à environ 25 ans au titre de la session 2021.

Les admis au concours rejoindront les Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) à partir du 10 janvier, afin de bénéficier d’une formation qualifiante leur permettant d'accomplir les différentes tâches liées à l’enseignement et au soutien éducatif, administratif et social, selon les spécialités, notant que les enseignants des cycles primaire et secondaire suivront une formation s'étalant sur deux ans.

D'après M. Benmoussa, réussir la première année est une condition indispensable pour être affecté comme stagiaire à partir de septembre 2022 dans un établissement d'enseignement, et pour bénéficier au cours de la deuxième année d'une formation en alternance. Le ministre a également précisé que la deuxième année sera sanctionnée par un examen d'aptitude pédagogique en vue la titularisation.

Selon M. Benmoussa, la session 2021 a été marquée par la réservation d'une durée suffisante, un mois et demi contre moins d'un mois pour la session de 2020, afin de maîtriser toutes les opérations liées à la gestion des concours, dès le dépôt des candidatures, l'étude des dossiers, l'organisation des épreuves écrites et orales et l’annonce des résultats. Cela a permis de limiter le nombre des participants aux épreuves écrites à 91 153 contre 186 701 l’année dernière.