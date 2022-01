CAN 2021 : Le Maroc est arrivé au Cameroun avec son eau et nourriture, ses cuisiniers, et même de son personnel pour l’hôtel

Les Lions de l'Atlas dans leur avion en destination de la CAN. / DR

Arrivée au Cameroun dimanche soir pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui débutera le 9 janvier, la sélection nationale marocaine a fait le choix de ne prendre aucun risque de contamination au Covid-19 et de ramener avec elle 5 tonnes de provisions à bord de son Boeing 747.

Ainsi, les Lions de l’Atlas disposent de leurs propres ingrédients et aliments, de provisions d’eau potable, mais aussi d’une équipe de cuisiniers et de nombreux équipements et matériels pour l’ensemble de la compétition, rapporte RMC Sport.

Selon les informations, les hommes de Vahid Halihodzic sont également arrivés à Yaoundé avec de quoi désinfecter tout l’hôtel dans lequel ils ont établi leur camp, allant jusqu’à ramener leurs propres matelas pour tous les joueurs et le staff technique. Quant au personnel de l’hôtel, il a été remplacé selon le site français par du personnel marocain soumis au test PCR et dédié aux Lions.

Le Maroc affrontera le Ghana le 10 janvier pour le compte de la première journée du groupe C, avant d'affronter les Comores, le Gabon. L'entrainement des joueurs a commencé lundi dans de bonnes conditions, rapportait la Fédération royale marocaine de football.