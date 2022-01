Covid-19 : Enseignement présentiel ou distanciel, le ministère de l'Éducation anticipe la nouvelle vague et prévoit des mesures localisées

Le ministre de l’Éducation, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, a indiqué lundi que son département a adopté une approche proactive qui s'appuie sur plusieurs mesures en vue d'assurer la continuité pédagogique, en prévision d'une éventuelle nouvelle vague d'infections par le coronavirus et des différents scénarios possibles.

Ces mesures concernent l’élévation du niveau de vigilance relative à la situation épidémiologique et l'adaptation des choix éducatifs en fonction de l'évolution de la situation dans chaque région, a expliqué le ministre en réponse à une question centrale sur «les mesures prises pour contenir la propagation du coronavirus en milieu scolaire» à la Chambre des représentants.

Ainsi, la scolarité sera gérée à travers l'enseignement en présentiel tant que la situation épidémiologique est stable, et l'adoption de l'enseignement en alternance combinant l'apprentissage en présentiel et l'auto-apprentissage encadré par les enseignants, en cas d'application d'une distanciation physique dans les classes et d'une répartition des élèves en groupes.

Pour sa part, l'enseignement à distance sera adopté en cas de fermeture de la classe ou de l'établissement scolaire, ou dans les cas critiques où les autorités compétentes recommandent la suspension de l'enseignement en présentiel.

Dans le même cadre, M. Benmoussa a souligné que le ministère se penchera sur l'adoption d'un mode éducatif correspondant à la situation de chaque établissement scolaire, avec la possibilité d'appliquer le même mode ou des modes différents au sein d'une même région, commune ou province, sur la base des indicateurs épidémiologiques locaux.

Le ministre a révélé que des mesures appropriées vont être adoptées afin d’améliorer l’opération de mise en œuvre des modèles éducatifs, en se basant sur les acquis accomplis ainsi que sur l’expérience cumulée lors des deux dernières années. Ainsi, le ministère veillera au strict respect des mesures sanitaires dans tous les établissements d’enseignement publics et privés et effectuera des tests de dépistage réguliers d'élèves.