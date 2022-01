Algérie : L’armée appelle le peuple à se mobiliser contre le Maroc

Les Algériens «patriotes et défenseurs de leur pays» sont appelés «à se mobiliser pour faire échec aux manœuvres non voilées du Maroc». L’appel porte la signature de l’armée algérienne dans un éditorial de la revue El Djeïch, publié ce lundi 3 janvier.

La publication, placée sous la tutelle du général Said Chengriha, a estimé que le pays «est confronté à une multiplication de menaces et dangers en relation avec le déploiement des groupes terroristes et du crime organisé, corrélativement à l’accentuation de la mise en œuvre d’agendas étrangers et de la présence militaire auxquels s’ajoute la concrétisation par la servitude stratégique marocaine du projet sioniste».

La revue militaire a également rappelé que «la reprise par le Front Polisario de l’action armée» contre le Maroc, est un autre facteur de déstabilisation de la région.

Deux jours avant la publication de cet éditorial, dans un message de félicitation du nouvel an adressé aux militaires, le général Said Chengriha a accusé «les ennemis de recourir à l’espace cybernétique, aux réseaux sociaux et aux campagnes médiatiques de désinformation pour saper le moral de nos forces et de notre peuple».