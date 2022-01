Espagne : 4 404 migrants (+103%) ont péri en mer en 2021

L'année 2021 a été «la plus tragique» sur le plan migratoire, alors que 4 404 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Espagne, a indiqué ce lundi l’ONG espagnole Caminado Fronteras. Dans son rapport annuel, l’association a affirmé que les décès sur les routes migratoires menant vers le royaume ibérique ont «augmenté de 102,95 % par rapport à 2020». «Les politiques de contrôle des migrations ont augmenté de façon exponentielle la mortalité à nos frontières», dénonce-t-elle.

⚠️ 2021 ha sido el año más trágico en nuestras fronteras: 4404 personas han muerto en su intento de alcanzar España #DerechoAlaVida2021 pic.twitter.com/Unjz0eXvuV — Caminando Fronteras (@walkingborders) January 3, 2022

Caminado Fronteras indique à cet égard que «la route des Canaries concentre la grande majorité des victimes : 4 016 morts et disparus dans un total de 124 naufrages», alors que «la crise hispano-marocaine a encore accru les carences des protocoles de sauvetage».

L’année dernière, «un total de 83 bateaux ont fait naufrage, sans aucun survivant pour en parler». Il s’agit au total de «628 femmes et 205 enfants» qui ont perdu la vie dans ces tentatives, poursuit l’ONG qui dénonce au passage la politique migratoire espagnole, ajoutant que «des familles entières voient leur droit à la vie bafoué» aux niveaux des frontières.

Dans son rapport annuel, Caminado Fronteras note que les personnes ayant perdu la vie en tentant d'atteindre les côtes espagnoles sont issus de 21 pays, ce qui constitue «une tragédie aux dimensions internationales». Elle note aussi que 94,80% des victimes disparaissent en mer sans que leurs corps ne soient récupérés.

L’ONG précise que ces données ont été possibles grâce à son suivi quotidien et exhaustif et celui réalisé par les communautés de migrants, aux familles et aux défenseurs des droits humains travaillant sur le terrain.