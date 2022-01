Italie : Le rappeur Escomar interpellé suite à sa condamnation à 7 ans de prison pour des vols

Le jeune rappeur italo-marocain Escomar a été interpellé à Milan en Italie, où il était recherché par la police nationale suite à sa condamnation par le Tribunal de Monza à une peine cumulée de 7 ans et 2 mois de prison. De son vrai nom Omar Bayouda, le rappeur de 22 ans a été condamné pour une série de vols qu’il a commis en 2013 et 2014, alors qu’il n’avait que 15 ans, rapporte le Corriere Della Serra. Interpellé dans un logement loué en Airbnb, le jeune homme été recherché depuis le 1er janvier 2022 et signalé dans toutes les structures d’hébergement.

Le jeune italo-marocain était déjà défavorablement connu des services de police italiens après sa participation au clip-vidéo de la musique «Lecco city» au côté du rappeur Baby Gang, lui aussi d’origine marocaine. Pour ce tournage, les deux artistes munis de torches, de fumigènes et d’armes, avaient organisé une fête violant les mesures anti-Covid-19, ce qui a nécessité l’intervention des carabiniers.