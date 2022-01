Maroc : Les agences de voyages manifestent à Rabat contre Fatim-Zahra Ammor

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. / DR

L’Association nationale des agences de voyages du Maroc (ANAVM) a annoncé, ce lundi, la tenue d’un sit-in des agences de voyages, mardi à 11h00 à côté du siège du ministère du tourisme à Rabat. Dans un communiqué, l’ONG a rappelé que «depuis le début de la pandémie liée au Covid-19, le secteur des agences de voyages a connu un grave effondrement, les propriétaires des agences ayant subi d'énormes pertes matérielles et morales résultant de l'arrêt définitif de leurs activités en raison de la fermeture des frontières et de l'application d'un ensemble de mesures».

«Malgré cette situation inédite, les professionnels des agences de voyages ont fait preuve d'un esprit patriotique et d'une profonde compréhension de la priorité accordée à la santé des citoyens qui a été la principale raison de nombreuses décisions ayant complétement paralysé les agences de voyages», poursuit le communiqué. Pour l’ANAVM, «après près de deux ans de cette crise étouffante, les agences de voyages se sentent abandonnées à leur sort, ne bénéficiant d’aucun accompagnement ou mesure à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins, que ce soit de la part des autorités concernées ou des entreprises nationales qui n'ont pas contribué, même partiellement, à atténuer les dommages causés à ce secteur, à l'exception du soutien alloué par le fonds spécial dédié à la gestion de cette pandémie».

Les agences de voyages estiment avoir été «les premières et les plus touchées» par la crise sanitaire et «les dernières à s’en remettre». «Dans les pires scénarios qui se profilent, cette crise signera la fin tragique de ce corps de métier. Ceci est loin d’être une exagération ou un excès de pessimisme, car les transactions internationales constituent la majorité de l'activité des agences de voyages», mettent-elles en garde.

Les professionnels du secteur y affirment qu’il serait «difficile» pour eux «d'entrevoir une lueur d’espoir tant que la fermeture des frontières continue». «Ce sit-in a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs nationaux à l’état dramatique de ce secteur employant des milliers de personnes et censé contribuer au rayonnement de la destination Maroc au niveau international», explique-t-on.

Les professionnels de voyages indiquent aussi avoir «élaboré un plan de sauvetage adressé à Mme la ministre du tourisme et regroupant un ensemble de mesures indispensables à la survie des agences de voyages».