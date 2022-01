France : 25e édition du Festival «Maghreb, si loin si proche» dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales

Le Festival «Maghreb, si loin si proche» se tiendra du samedi 15 au dimanche 30 janvier dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude, dans le sud de la France, avec comme thème de cette 25e édition : «Cultures mémoire».

Initié en 1997 par l’association Cinémaginaire et la ville de Cabestany (Pyrénées-Orientales), le festival du cinéma regroupe 10 partenaires et vise à promouvoir les échanges entre l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord. Nomade, itinérante et présente dans plusieurs villes, la manifestation proposera 21 films pour 36 projections dans 15 communes.

Au programme de cette édition, qui met l’accent sur «la solidarité entre les cultures, sur les traces du passé, pour construire un avenir meilleur en ces temps incertains», rapporte La Semaine du Roussillon, on retrouve 6 œuvres marocaines. Pour représenter le Royaume, on y retrouve «Haut et Fort» de Nabil Ayouch ; «Fadma, même les fourmis ont des ailes» de Jawad Rhalib ; «Burning Casablanca» d’Ismaël El Iraki ; «Une histoire d’amour et de désir» de Leyla Bouzid ; «L’automne des pommiers» de Mohamed Mouftakir et «T’as pas une gueule à foie gras» de Nadia Bouferkas et Sidonie Hadoux.

Autour des projections, accessibles à 5 euros en moyenne, le festival prévoit des rencontres d’invités professionnels (réalisateurs, cinéastes, scientifiques, chercheurs), des débats, des tables rondes littéraires, des expositions, et même des repas orientaux.

L’événement se tiendra à Argelès–sur–Mer, Perpignan, St–Paul–de–Fenouillet, Banyuls–sur–Mer, Canet–en Roussillon, Prades, Cabestany, Alenya, Elne, Ferrals–les–Corbières, Limoux, Quillan, Lézignan–Corbières, Gruissan et Pépieux.