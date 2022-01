La YouTubeuse marocaine Dounia Filali et son mari déposent une demande d’asile en France

La YouTubeuse marocaine Dounia Moustaslim Filali et son mari Adnane Filali ont déposé une demande d’asile en France, annonce Libération. Cette demande intervient alors que le couple, basé jusque-là en Chine, se dit «harcelé et menacé», suite aux vidéos de l’influenceuse où elle critique le régime marocain.

Le média français indique que la Marocaine «commente l’actualité de son pays d’origine, le Maroc, avec une prédilection pour les affaires de corruption». «Ses émissions horripilent les gardiens du royaume», ajoute la même source, en notant que «le succès de Dounia Filali, née Moustaslim, est allé de pair avec une intense campagne de diffamation et de haine en ligne à son encontre». «Accompagnée de son mari, Adnane Filali, l’influenceuse, comme elle se définit, a atterri en France il y a quelques mois, et cherche à y obtenir l’asile politique», indique-t-on.

En octobre, la YouTubeuse a pourtant annoncé avoir obtenu, avec son mari, le statut de «réfugiés politiques des Nations unies». «Je serai la première Marocaine qui obtiendra l’asile politique des Nations unies en tant que journaliste, avec la bénédiction de l’État chinois», a-t-elle déclaré.

En mai dernier, Dounia Filali avait dénoncé, dans une vidéo sur son compte sur le réseau social, une tentative menée par des individus pour l’agresser à son domicile, annonçant avoir reçu des menaces de Marocains basés en Chine et d’avoir changé de lieu de résidence. Elle a précisé avoir déposé plainte auprès des autorités chinoises, accompagnée d’une série de preuves et d’enregistrement audio de ces agresseurs présumés. Elle a également fustigé une campagne menée par des médias électroniques au Maroc pour l’attaquer et la diffamer.