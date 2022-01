Maroc-Algérie : Le PDG de Sonatrach reconnait la livraison de gaz à des clients marocains

Après presque de deux mois de silence, la compagnie algérienne Sonatrach a fini par reconnaitre avoir livré du gaz à des sociétés marocaines, même après la décision du président algérien, datant du 31 octobre 2021, de fermer le gazoduc Maghreb-Europe, qui passait via le Maroc.

«Il s'agit de petites quantités de propane et de butane qui ont été transportées dans le cadre de précédents contrats avec des clients marocains. Ces contrats ont expiré fin 2021 et n'ont pas été renouvelés, conformément aux décisions souveraines de l'Algérie prises dans ce domaine», a précisé hier le PDG du groupe public, Toufik Hakkar, dans une interview accordée à la nouvelle chaîne d’information AL24 News et reprise Echorouk Online.

Entre novembre et début décembre, un tanker de la Sontrach a accosté aux ports de Mohammedia et El Jadida pour fournir du gaz à des clients marocains.