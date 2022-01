Covid-19 : Une étude marocaine confirme l’impact sur le sommeil

Même après la rémission d’une infection au Covid-19, plusieurs symptômes peuvent persister des jours, voire des semaines plus tard, à l’instar des troubles de sommeil. Ces derniers sont parmi les conséquences physiques et psychologiques fréquemment retrouvés chez les patients qui guérissent du Covid-19.

Dans une enquête transversale basée sur un questionnaire en ligne destinés aux patients atteints de la Covid-19 déclarés guéris dans la région du sud du Maroc, cinq chercheurs de la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, se sont intéressés à ce sujet. Au total, 1 107 participants, avec une moyenne d'âge de 56 ans, ont répondu au questionnaire.

Selon les résultats de l’étude, publiée dans la Revue des maladies respiratoires Actualités, 9% des patients étaient hospitalisés dans un service d'hospitalisation conventionnelle, 3% dans un service de réanimation et 88% étaient traités à domicile. De plus, 9% avaient une forme grave de la Covid-19.

Concernant les troubles de sommeil post Covid-19, 28, 4% des patients ont rapporté une diminution du temps total de sommeil. La prévalence des symptômes de l'insomnie était de 36% secondaire à l'anxiété et le stress provoqué par l'infection par le Covid- 19, détaille-t-on. Les répondants ont également évoqué des réveils nocturnes (chez 56, 7%) et des cauchemars chez (67, 8%). De plus, 63,4% d’entre eux ont jugé leur sommeil de mauvaise qualité et 13,5% ont révélé avoir des médicaments pour dormir.

Pour les cinq chercheurs marocains, les résultats de cette enquête «confirment que les patients en post Covid-19 développent des perturbations importantes du sommeil». «La prise en charge de ces troubles de sommeil dans la consultation post Covid-19 est primordiale», recommandent-ils.