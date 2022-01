Les pourparlers libyens au Maroc après l'échec des élections présidentielles et législatives

Aguila Saleh et Khaled Al-Michri, respectivement présidents de la Chambre libyenne des représentants et du Haut Conseil d'État Libyen. / DR

Les responsables libyens sont de retour au Maroc après l'échec de la tenue des élections législatives et présidentielles libyennes, initialement prévues le 24 décembre. Cette semaine, des médias arabes ont rapporté que le président de la Chambre libyenne des représentants, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État Libyen, Khaled Al-Michri, se trouvent déjà à Rabat, pour tenir des consultations avec des responsables marocains.

Ainsi, selon Al Jazeera, Aguila Saleh et Khaled Al-Mashri n'ont pas encore eu de rencontre directe dans la capitale marocaine. La même source a précisé que les consultations des parties libyennes à Rabat se déroulent principalement avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, les présidents des deux chambres du Parlement marocain et des responsables sécuritaires.

Les deux parties tentent de parvenir à une solution de compromis afin d'organiser des élections présidentielles et législatives et de mettre fin la division marquée entre l'Est et l'Ouest libyen.