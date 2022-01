Le Maroc maintient l’organisation de la CAN handball à Guelmim et Laayoune

Pour le Maroc, la 25e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes de Handball sera organisée à Guelmim et Laayoune. Une position défendue, dans des déclarations à l’AFP, par le président de la Fédération royale marocaine de handball, Hanafi El Adli.

«La compétition se déroulera dans les villes de Guelmim et Laayoune comme prévu. Il n’y a pas de décision de la Confédération africaine de handball pour dire le contraire», a-t-il précisé. Le responsable sportif a estimé que «le report du tirage au sort du tournoi était dû à des problèmes techniques liés à la Confédération africaine, et cela n'a rien à voir avec l'organisation de la Coupe par le Maroc». Et de rappeler que la ville de Laayoune a déjà accueille en 2016 le championnat africain de handball des clubs vainqueurs de coupe.

La Confédération africaine a annoncé, dans un communiqué publié le 29 décembre, la «reprogrammation» de la compétition pour la période du 22 juin au 2 juillet. Une décision justifiée par les recours en annulation présentés par l’Algérie et la Zambie, contre l’organisation de la CAN de handball dans la capitale des provinces sahariennes. En revanche, la CAHB s’est abstenue de préciser si la coupe continentale se jouera toujours dans les deux villes marocaines.