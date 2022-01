Tindouf : La rentrée scolaire reportée à cause d'une «fièvre inconnue» chez les enfants

Le Front Polisario a reporté l'ouverture des centres éducatifs, prévue ce dimanche, au 9 janvier prochain, expliquant cette décision par une «demande majoritaire en raison des nombreux problèmes causés par une fièvre saisonnière chez les enfants». «Le ministère de l'Éducation a programmé le retour dans les centres de manière flexible pour contrôler la situation, de telle sorte que les cours, en principe, commenceront dimanche prochain pour les élèves de l'éducation de la petite enfance, du primaire et des 1er et 2e année du collège», écrit le média pro-Polisario EC Saharaui.

Ce dernier assure que depuis deux semaines, «une épidémie virale, encore inconnue, a contraint des milliers de mineurs à rester chez eux à cause de la fièvre et de la toux». Il décrit une «situation sanitaire difficile dans les camps de réfugiés sahraouis en l'absence de médicaments et de médecins qualifiés» et dénonce que «jusqu'à présent, le ministère de la Santé ne s'est pas encore prononcé sur la situation sanitaire difficile».

Bien que le contexte sanitaire mondial reste marqué par la propagation du Covid-19 et alors que la fièvre et la toux restent parmi ses symptômes les plus fréquents, le média du Polisario n’indique à aucun moment qu’il pourrait s’agir du Covid-19.

En août 2020, le mouvement séparatiste avait avancé la détection d’une «fièvre mystérieuse» pour justifier le décès d’une trentaine de Sahraouis durant les derniers jours n'est plus tenable, en pleine première vague du Covid-19 dans les camps de Tindouf. Des témoignages de médecins sahraouis avaient alors contesté cette version, contraignant le front à tenter de museler les voix contestant la version officielle avant de reconnaître la gravité de l'épidémie.