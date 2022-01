Melilla : Deux manifestations des mineurs marocains après trois arrestations dans leur rang

La section Nador de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) a rapporté, samedi, que les mineurs marocains se trouvant à Melilla ont manifesté, vendredi soir, devant le centre des mineurs de l’enclave espagnole. Sur son compte Twitter, l’ONG a précisé que cette forme de protestation intervient après leur interdiction d'entrer au centre.

«Selon leur témoignage, 3 d'entre eux ont été arrêtés par la police», indique-t-elle, dénonçant un «traitement inhumain et illégal contre des mineurs qui doivent être protégés».

Manifestation des mineurs à Melilla après l'interdiction hier vers 21h de 30 d'entre eux d'entrer au centre des mineurs pour dormir. Selon leur témoignage, 3 d'entre eux ont été arrêtés par la police. Traitement inhumain et illégal contre des mineurs qui doivent être protégés. pic.twitter.com/4Rq4ytaDzt — AMDH Nador (@NadorAmdh) January 1, 2022

Dans une déclaration à la presse ce dimanche, l’associatif et membre du bureau de l’AMDH-Nador, Omar Naji a expliqué que les mineurs ont quitté le centre, vendredi, pour suivre les célébrations du nouvel an dans la ville. Ils ont été surpris, à leur retour vers 21h, de constater que les portes étaient fermées, bien qu’ils soient arrivés avant 22H, heure de la fermeture habituelle du centre. «Cela a conduit à des protestations, et à quelques escarmouches. Les mineurs ont passé la nuit dans la rue, ce qui est inacceptable», dénonce-t-il.

Samedi, une deuxième marche des mineurs a été organisée dans la ville, après que le groupe a appris l’arrestation et la détention de trois d’entre eux. L’associatif évoque même «des mauvais traitements de la part des gardiens».