Meknès : Suicide par pendaison d'un détenu à la prison locale Toulal 2

L'administration de la prison locale Toulal 2 a annoncé, ce samedi, qu'un prisonnier détenu dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, s'est suicidé par pendaison samedi matin dans sa cellule. «Le prisonnier A.R, détenu dans cet établissement dans le cadre de la loi relative à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, et condamné à la peine de mort, s'est suicidé, samedi matin, par pendaison à l'aide d'un morceau de tissu qu'il a attaché à la fenêtre de sa cellule», explique l'établissement pénitentiaire dans un communiqué.

Selon la même source, le détenu en question «souffrait de troubles mentaux et psychologiques, et poursuivait son traitement à l'intérieur de l'établissement ainsi qu'à l'hôpital hors de la prison». Malgré l'intervention des gardiens et du personnel médical de l'établissement pénitentiaire, le détenu a rendu l'âme avant d'être transféré à l’hôpital hors de la prison, souligne-t-on de même source.

Le parquet compétent et la famille du détenu ont été informés, conformément aux dispositions de la loi, conclut le communiqué.