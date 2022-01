Le grand show de l’humour Stand Up de retour sur Al Aoula ce samedi

La première chaîne Al Aoula a annoncé le démarrage, dès ce samedi, d’une nouvelle édition de son grand show de l’humour Stand Up. «Encore cette année, le programme s’engage à mettre en lumière le talent de jeunes artistes de la scène marocaine tout en proposant au public un spectacle de haute facture», promet-elle dans un communiqué.

Ainsi, «de grand noms de l’humour ont été associés à Stand up cette 6e saison : Latifa Ahrare et Mohammed Khiyari, jurés historiques de l’émission, auxquels s’est jointe l’actrice Dounia Boutazout». De plus, les humoristes Rafik, Taliss et Yassar viendront composer l’équipe de coachs chargés d’encadrer et de conseiller les artistes en herbe.

A travers ce programme, la SNRT «réaffirme son positionnement en tant qu’acteur incontournable pour la promotion de la création artistique et culturelle et en tant que partenaire privilégié également pour les jeunes qu’elle s’engage à soutenir». Al Aoula rappelle que «depuis son lancement en 2017, l’émission n’a cessé d’être plébiscitée par le public avec une part de marché qui atteint plus de 50% en moyenne». De plus, le digital, permettant de recruter un nouveau public, n’est pas en reste avec un nombre de vue sur YouTube qui a dépassé les 6,5 millions lors de la saison 5.

Le show Stand up est placé cette année sous le signe de «la continuité évolutive». Tout en consolidant son ancrage dans l’humour et le divertissement, cette saison sera marquée par l’introduction de nombreuses nouveautés. Entre autres, le nombre de candidats a été revu à la baisse. Huit primes sont prévus cette saison, divisés en primes de sélection, prime de compétition, prime de quart de finale, prime de demi-finale et enfin celui de la finale, conclut le communiqué.