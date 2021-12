Sahara : 3 tués, 8 blessés et un véhicule détruit du Polisario dans une frappe des FAR

L’année 2021 se termine par une autre frappe des Forces armées royales contre des éléments du Polisario. Hier, trois véhicules tout terrain du Front ont tenté de s’approcher des positions des FAR près du mur de sécurité au niveau de la localité d’Agounite.

«Un missile de l’armée de terre a avorté l’opération, faisant 3 tués et 8 blessés dans les rangs des membres du Polisario et un véhicule complètement détruit. La réaction des FAR était mesurée et dissuasive et ne visait pas à faire un grand nombre de tués parmi les assaillants», affirme dans des déclarations à Yabiladi une source sécuritaire.

Cette attaque intervient alors que, le jeudi 30 décembre, le chef des armés du Polisario, Mohamed El Ouali Akeik a invité, dans une allocution lors de la séance inaugurale d’une réunion avec les hauts gradés de ses troupes, à multiplier les opérations «contre l’ennemi marocain». Brahim Ghali a martelé le même message à l’occasion de sa participation à cet événement, rapporte l'agence de presse du Polisario.