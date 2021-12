Covid-19 : Des effets secondaires bénins chez les 5-11 ans vaccinés avec Pfizer

Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer a causé principalement des effets secondaires bénins chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique. Les résultats d'une enquête portant sur 30 000 enfants qui ont chacun reçu deux injections, montrent que les effets indésirables étaient similaires à ceux observés dans les essais cliniques, a déclaré le CDC, repris par Bloomberg. L'enquête téléphonique, appelée v-safe, a révélé que les réactions les plus fréquentes étaient la douleur au site d'injection, la fatigue et les maux de tête.

Une autre base de données des CDC, baptisée Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a révélé que sur 8 millions de doses administrées, 11 cas vérifiés de myocardite ont été signalés, une inflammation du muscle cardiaque observée chez les adolescents et les jeunes adultes, en particulier les hommes ayant reçu une dose plus élevée du vaccin. Sept des 11 se sont rétablis et quatre s'amélioraient, a indiqué le CDC. Les données sont basées sur les rapports des parents, des médecins et des fabricants de vaccins. Près de 98% des 4 249 événements indésirables enregistrés n'étaient pas graves, dont 975 problèmes de préparation du produit et 675 lorsque la mauvaise dose a été administrée.

Sur les 100 événements indésirables graves enregistrés dans le cadre du VAERS, 29 ont signalé de la fièvre, 21 des vomissements et 15 des taux élevés de troponine. Les troponines sont des protéines présentes dans les cellules du muscle cardiaque et sont généralement mesurées pour évaluer la douleur thoracique ou d'autres symptômes de lésions myocardiques, a précisé l’agence fédérale.

Deux décès ont également été signalés chez des enfants atteints de plusieurs maladies chroniques. Le CDC a déclaré qu'un examen initial n'avait pas montré de lien entre les décès et le vaccin.

Les données du CDC ont examiné les rapports envoyés du 3 novembre au 19 décembre. Fin octobre, la Food and Drug Administration a autorisé le vaccin de Pfizer et de son partenaire BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans pour une dose plus faible que celle reçue par les plus âgés et les adultes.