Maroc : L'Intérieur lance le Registre nationale de la population à Rabat

Le ministère de l'Intérieur a commencé à travailler avec le Registre national de la population (RNP), créé sur la base de la loi relative au système de ciblage des bénéficiaires des programmes d'aide sociale et de la création de l'Agence nationale des archives. La mise en œuvre de cette loi a été lancée à la préfecture de Rabat, par une décision émise le 24 décembre par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, selon Alyaoum 24.

Après la capitale Rabat, il est prévu que le RNP soit progressivement généralisé au reste des préfectures et régions du Royaume, au cours de la période entre 2023 et 2025. L'inscription à ce registre ainsi qu’au registre social unifié, qui ont été créés en vertu de la loi n°72.18, est la première étape que les autorités mettront en œuvre pour réaliser et activer le système de ciblage des bénéficiaires des programmes d'aide sociale.

Le Registre national est un mécanisme numérique considéré comme la base du système de gestion des aides et des services sociaux. Il consiste en une infrastructure numérique sophistiquée, capable de collecter, d'enregistrer, de conserver et de mettre à jour les données personnelles de tous les résidents sur le territoire national, y compris les étrangers résidant au Maroc, les mineurs et les nouveau-nés. Il permet également d'attribuer un identifiant civil et social numérique à chaque personne qui y est inscrite.

Ce registre vise à permettre d'identifier les personnes souhaitant s'inscrire au registre social unifié, afin de bénéficier des programmes d'accompagnement social, notamment en vérifiant leur identité et en vérifiant la crédibilité des informations et données les concernant.