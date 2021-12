Maroc : Atlas Kinder annonce la construction de deux nouveaux villages d'enfants

L’association Atlas Kinder a annoncé une nouvelle étape dans son histoire avec la fondation de deux nouveaux villages d'enfants à Tahanaout dont la construction commencera le 1er janvier 2022, offrant chacun un foyer à 120 enfants abandonnés. En parallèle, Atlas Kinder a annoncé que Said Falah entamera le même jour, du haut de ses 71 ans, un tour du monde à bicyclette au profit de l’association, rapporte un communiqué parvenu à Yabiladi. Sponsorisé par fitness Goprot, le Marocain traversera 48 pays pour «sensibiliser au sort des enfants abandonnés dans le monde», a-t-il déclaré.

Son départ, le 1er janvier depuis le village d’enfants Dar Bouidar sera accompagné à pied sur les premiers mètres par «tous les enfants, les mères et les employés de Dar Bouidar», explique Hansjörg Huber, fondateur du village d’enfants qui a quitté Zurich en Suisse pour s'installer à Marrakech.

Le premier arrêt du Marocain se fera sur le terrain d’un des nouveaux villages, Dar Abla, et le second sur le terrain de l’autre, Dar Aïcha. Les travaux commenceront dès son arrivée sur site avec Hansjörg Huber. Dans le même temps, une collecte de fonds virtuelle a été lancée par Atlas Kinder.

Outre l’accueil au total de 240 enfants, l’édification d’une école préscolaire et primaire est également prévue. Les architectes Abdelhakim Guilmi basé à Marrakech et Karim Rachidi entre Casablanca et Prague ont assuré bénévolement la planification des villages dont la construction est financée par de grands donateurs privés, dont Hansjörg Huber. Le village Dar Abla porte le nom de la fille d’un couple de donateur qui a perdu la vie dans un accident tragique.

Touché lorsqu’il a appris qu’au moins 24 enfants sont abandonnés chaque jour au Maroc, Hansjörg Huber a souhaité édifier un village pour les accueillir. De 30 enfants abrités à ses débuts en 2015, le village Dar Bouidar accueille aujourd’hui 175 enfants.

«Nous avons le devoir d'aider. Chez nous, aucun enfant n'est refusé, sinon il risque de finir à la poubelle ou dans la rue», déclare M. Hubert. «Je veux offrir une vision et une éducation aux enfants du monde qui n'ont aucune chance. On pourrait construire de tels villages dans le monde entier. Ma vision est qu'un jour, les enfants mis de côté ne devront plus se battre pour survivre» conclut-il.