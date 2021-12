Covid-19 : Une dose booster de Janssen offrirait une forte protection contre Omicron

La dose booster du vaccin anti-Covid-19 Janssen, développé par Johnson & Johnson (J&J) offrirait une bonne protection contre le variant Omicron, réduisant grandement les risques d’hospitalisation et de décès, rapporte une étude clinique menée en Afrique du Sud. Selon les résultats, rapportés par le New York Times, la dose booster de J&J réduirait de 85% les chances d’hospitalisation suite à une infection à Omicron, comparativement aux personnes non vaccinées.

Contre le variant Delta, la réduction des risques atteindrait 94%, contre 74 avec une seule dose. L’étude a concerné 69 000 personnes travaillant dans le milieu médical qui ont reçus une dose booster du vaccin de J&J et autant de non-vaccinés.

Cette étude a présenté des résultats «surprenants» aux chercheurs alors que les anticorps des personnes ayant reçu une seule dose du vaccin Janssen échouaient à bloquer une infection du variant Omicron. Pour les experts, la dose booster pourrait être primordiale au développement d’anticorps à un niveau suffisamment élevé pour se protéger des cas graves d'infection.

À un niveau suffisamment élevé, les cellules immunitaires des personnes vaccinées par Janssen reconnaîtraient le variant Omicron «presque aussi bien» que les autres variants, rapportait une autre étude.

Si les États-Unis ne recommandent pas l’utilisation du booster de Johnson & Johnson, rapportant des cas rares mais dangereux de caillots sanguins, les auteurs de l’étude soulignent son importance pour l’Afrique où il est largement utilisé notamment parce que son stockage est plus facile.