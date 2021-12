CAN 2022 : Abdessamad Ezzalzouli retourne son maillot et décline sa convocation par le Maroc

L'ailier du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli alias Ez Abde a adressé une lettre à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans laquelle il décline l’invitation adressée par le Maroc pour rejoindre la sélection nationale. Selon l’agence EFE, la pépite du FC Barcelone y fait part également de sa volonté de porter le maillot espagnol.

La même source ajoute que le footballeur fait également part de sa décision de ne pas disputer la Coupe d'Afrique avec le Maroc, qui se déroulera entre le 9 janvier et le 6 février 2022. Avec cette nouvelle, Abdessamad Ezzalzouli, qui a récemment été naturalisé Espagnol, devient éligible pour représenter l'Espagne en compétitions internationales. «Il renonce officiellement à la sélection de son pays d'origine, avec lequel il n'avait pas encore fait ses débuts», explique-t-on encore. La décision d'Ez Abde favorise aussi les intérêts de Barcelone, qui ne perdra finalement pas un élément central en ce début d'année, le Marocain étant devenu un habitué du onze de Xavi Hernández.

Cette annonce intervient alors que le club catalan a annoncé, ce jeudi sur Twitter, qu’Abdessamad Ezzalzouli tout comme Sergiño Dest et Philippe Coutinho ont été testés positifs au Covid-19 et qu’ils «sont en bonne santé et en isolement.

La semaine dernière pourtant, le sélectionneur de l’équipe nationale, Vahid Halilhodzic a confié avoir déjà parlé avec Abdessamad Ezzalzouli, pour lui annoncer sa prochaine convocation. «Il dit que c’est très encourageant pour lui de porter le maillot national du Maroc. On doit encore parler avec son entraîneur mais c’est un garçon qui a plein de qualités», a-t-il assuré ajoutant que le joueur «peut être complémentaire à d’autres attaquants sur les côtés» et qu’il est «impatient de voir ce qu’il va (…) apporter» au onze national.