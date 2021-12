Les recours de l’Algérie et la Zambie menacent l’organisation de la CAN de handball à Guelmim et Laayoune

Menace sur l'organisation de la 25e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Seniors Hommes de Handball, à Guelmim et Laayoune au Maroc. Faute de compromis entre ses membres, le comité exécutif de la Confédération africaine de handball (CAHB) réuni par visioconférence ce mercredi, a décidé de reprendre le tirage au sort, effectué le 8 décembre. La date de la nouvelle opération sera communiquée ultérieurement.

La CAHB accède ainsi à deux recours en annulation présentés par l’Algérie et la Zambie, contre l’organisation de la CAN de handball dans la capitale des provinces sahariennes. Après examen «des cas d’autres pays ayant manifesté le souhait de prendre part à la 25ème Coupe d’Afrique des Nations Séniors Hommes 2022 et la possibilité de prendre en compte ces différentes requêtes», le comité exécutif de la CAHB a décidé de «reprogrammer» la compétition pour la période du 22 juin au 2 juillet 2022. En revanche, dans son communiqué, l’instance s’est abstenue de préciser si la coupe continentale se jouera toujours dans ces deux villes marocaines.

Pour rappel, le 9 décembre, la CAHB avait déjà annoncé le report la CAN de handball, initialement prévue du 13 au 23 janvier 2022 à Guelmim et Laayoune.