Abdessamad Ezzalzouli testé positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone et l’équipe nationale du Maroc. Alors qu’il est au centre d’un bras de fer entre le club mais aussi la Fédération espagnols d’une part, et le sélectionneur national des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodžić de l’autre, la pépite du Barça, Abdessamad Ezzalzouli a été testé positif au Covid-19.

L’annonce a été faite par le club catalan ce jeudi sur Twitter. «Les joueurs Sergiño Dest, Coutinho et Ez Abde ont été testés positifs au Covid-19. Les joueurs sont en bonne santé et sont en isolement à la maison. Le Club a informé les autorités compétentes», a écrit le club dans un bref communiqué.

[COMUNICADO MÉDICO]



Los jugadores Sergiño Dest, Coutinho y Ez Abde han dado positivo por Covid-19. Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/AE6XmAzSys — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 30, 2021

Ces trois cas testés positifs au Covid-19 viennent s’ajouter à ceux d’Ousmane Dembélé, qui a fêté récemment son mariage à la Marocaine, Samuel Umiti, Pablo Martín Páez Gavira alias Gavi, Clément Lenglet, Daniel Alves et Jordi Alba.

L’annonce, qui prive le Barça de plusieurs joueurs pendant quelques jours, ne manquera pas de provoquer des grincements de dents au Maroc. Et pour cause, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodžić comptait sur l’apport du joueur à l’équipe nationale l’occasion de la CAN 2022 prévue au Cameroun, dans quelques semaines.

Si les joueurs dans plusieurs clubs européens ne peuvent venir aux préparatifs pour cette CAN que le 3 janvier, cette nouvelle annonce soulève plusieurs interrogations sur les capacités physiques du joueur à prendre part aux premiers matchs, dont celui contre le Ghana, prévu le 10 janvier et celui contre les Comores, programmé 4 jours plus tard.