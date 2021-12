Halilhodžić : La Fifa manque de respect à la CAN avec sa décision scandaleuse en faveur des clubs

Dans une interview accordée au site serbe Sportklub, l’entraineur de la sélection nationale marocaine de football Vahid Halilhodžić est revenu sur la situation qui entoure la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), ne manquant pas de critiquer la Fédération internationale de football association (Fifa).

Pour Halilhodžić, le plus gros problème n’est pas les joueurs testés positifs au Covid-19 mais «le fait que la FIFA a décidé que les joueurs qui jouent en Europe ne peuvent venir aux préparatifs que le 3 janvier» alors que la compétition commence le 9 janvier au Cameroun. Cette décision, dit-il, est «vraiment scandaleuse et montre le manque de respect [de la Fifa] pour cette importante compétition à laquelle participent certains des meilleurs footballeurs du monde».

L’entraineur, ancien international de l’équipe Yougoslave, a estimé que le FC Barcelone pose un autre «problème» avec Abde Ezzalzouli, alors qu’il accuse le club Catalan de ne pas «respecter assez la CAN» et de refuser de libérer le joueur. Halilhodžić garde toutefois l’espoir que «le Barça fasse preuve de sagesse et réagisse correctement», soulignant que l’équipe «compte sur Abde».

Quoi qu’il en soit, Halilhodžić a bon espoir dans les chances du Maroc de remporter cette CAN, estimant faire partie d’un «cercle de quatre ou cinq équipes nationales qui aspirent au titre». «Il est certain que nous rêvons de remporter le titre après 45 ans d’attente», confie-t-il. Si la jeune équipe «manque d’expérience», il est confiant quant à la capacité des Lions de l’Atlas de se rattraper avec «la qualité, l'envie et la volonté» dont ils ont fait preuve jusqu’à présent.