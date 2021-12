Prix des carburants : Le PPS dépose une proposition de loi pour rétablir une compensation

Le groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé à l'exclusion des carburants de la liste des matières libérées au Maroc. Alors que des rapports officiels montrent que «la hausse des prix de vente dans les stations-service ne correspond pas à la baisse des prix à l'importation de l'étranger», le parti vient de déposer une proposition de loi pour rétablir une compensation dans un certain nombre de cas.

Son groupe parlementaire à la Chambre des représentants a ainsi réclamé, dans sa proposition, un retour du soutien financier qui était destiné aux hydrocarbures, avant qu'il ne soit arrêté en 2015, dans le cadre du processus de la décompensation. Une proposition devant «permettre aux pouvoirs publics d'intervenir pour subventionner les prix des carburants dans le cas où ceux-ci dépassent le pouvoir d'achat des consommateurs et nuisent aux intérêts de l'entreprise marocaine et de l'économie nationale». Pour les élus du parti du Livre, l'octroi de subventions, en cas de hausse exorbitante et insoutenable des prix des carburants, doit préciser ses conditions et ses mécanismes conformément à un texte réglementaire.

Le groupe parlementaire a confié, dans sa proposition visant à réglementer les prix des carburants, au ministère des Finances, de l'économie et de la réforme de l’administration, la fixation hebdomadaire des prix des carburants, ainsi que le suivi et l’intervention face à toutes les infractions. Dans sa proposition, il a souligné la nécessité de rationaliser et de légaliser le secteur des hydrocarbures, ce qui aurait une incidence positive sur le pouvoir d'achat des Marocains pour leur subsistance quotidienne. Pour le PPS, les autorités concernées doivent être chargées de réglementer les prix, sans laisser leur sort entre les mains des compagnies pétrolières.

A rappeler que le PPS faisait partie du gouvernement Benkirane II à l’origine du lancement du processus de décompensation. Fin 2014, l’exécutif avait décidé d’arrêter la subvention du carburant, dans le cadre d’un processus où les prix avaient été indexés sur les cours mondiaux à partir de 2013.