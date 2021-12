Maroc : Le conseil d'administration de l'ANAPEC approuve le plan d'action 2022

Le conseil d'administration de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), réuni mercredi à Rabat sous la présidence du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a approuvé son plan d’action pour l'année 2022.

Ce plan «prévoit un accompagnement de la croissance économique par la satisfaction des besoins en compétences des secteurs, des entreprises et des investisseurs à travers les mesures de promotion de l’emploi et les prestations fournies aux employeurs, aux chercheurs d’emploi et aux porteurs de projets», indique le ministère dans un communiqué.

Ainsi, l’ANAPEC envisage en 2022, d’assurer l’insertion économique de plus de 120 000 chercheurs d’emploi, améliorer l’employabilité de plus de 35 000 jeunes chercheurs d’emploi, accompagner 6 500 porteurs de projets d’entrepreneuriat et contribuer à la création de 2 600 TPE/AGR.

Il s'agit également de faire bénéficier 150 000 chercheurs d’emploi des prestations de conseil et de recherche d’emploi et de positionner plus de 100 000 chercheurs d’emploi par rapport à un emploi métier.

Lors de cette réunion, M. Sekkouri a souligné la nécessité d’incorporer dans la prochaine version du plan de développement des programmes novateurs en phase avec les recommandations du Nouveau modèle de développement à travers, notamment, une offre de service volontariste pour une meilleure équité territoriale en réponse aux doléances des territoires.

Il est question, aussi, d'une refonte des programmes existants pour prendre en compte les nouvelles réalités économiques relatives à chaque secteur d’activité, notant que cette approche sectorielle doit pouvoir interagir avec les besoins en croissance et les défis en matière de préservation d’emplois dans les différents secteurs.

Il s'agit aussi de «capitaliser sur l’expérience éprouvée de l’ANAPEC en matière d’appui à l’entrepreneuriat pour accompagner les chantiers du gouvernement en la matière».