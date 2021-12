Le match amical opposant le Maroc au Cap-Vert déprogrammé

La rencontre qui devait opposer les Lions de l’Atlas à la sélection nationale du Cap-Vert dans le cadre de la préparation pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a été annulée à cause de la pandémie de Covid-19, apprend-on de Onze mondial. Cette rencontre amicale, qui devait avoir lieu le vendredi 31 décembre, a dû être déprogrammée alors que plusieurs joueurs du Cap-Vert ont été testés positifs au Covid-19, au grand dam de Vahid Halilhodzic.

Lundi, les joueurs marocains se sont rendu à au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, à Salé pour entamer un stage de préparation à huis clos. Les joueurs s’entrainent deux fois par jours, selon la Fédération royale marocaine de football, en vue de la CAN prévue au Cameroun du 09 janvier au 06 février prochains.

Lors des phases finales de cette 33e édition de la CAN, la sélection nationale évoluera dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores, avec une première rencontre le 10 janvier à partir de 18h au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé contre le Ghana.