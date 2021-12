Maroc : Inauguration de l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération d’Aghbalou N’Kardous

Un espace dédié à la mémoire historique de la résistance et de la libération a été inauguré mercredi dans la commune d’Aghbalou N’Kardous dans la province d’Errachidia. Cette structure a été inaugurée par le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, du président du conseil local des oulémas d’Errachidia et de membres de familles d’anciens résistants.

Le Haut-commissariat relève que l’inauguration de cet espace incarne la volonté de valoriser la mémoire historique, qui est celle de l’ensemble des Marocains, en tant que composante essentielle du patrimoine national immatériel.

Cet espace a été construit sur le site d’une ancienne prison où des militants nationalistes contre l’occupation et de célèbres dirigeants politiques avaient été incarcérés. Cette geôle, construite sur le flanc de Jbel Baddou, a été le théâtre des batailles menées en 1933 par les tribus de Tafilalet contre l’occupation française.

M. El Ktiri a exprimé sa gratitude à tous les partenaires ayant contribué à la réalisation de cet espace, dont l'inauguration coïncide avec la commémoration par la famille de la résistance et de l'Armée de libération du 88e anniversaire des batailles de Jbel Baddou. Il a aussi souligné que cet espace pourra abriter des activités culturelles et éducatives destinées aux enfants et élèves de la commune d'Aghbalou N’Kardous.

Pour sa part, Malika Machhouri, qui s’exprimait au nom des familles des ayants droit des anciens détenus d’Aghbalou N’Kardous, s’est félicitée de l’inauguration de l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération qui permettra de renforcer le sentiment de patriotisme chez les générations montantes et de leur inculquer des valeurs de citoyenneté positive.