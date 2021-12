Eliminatoires Coupe du monde féminine U20 : Le Maroc se mesurera au Sénégal

La sélection nationale féminine U20 de football affrontera son homologue sénégalaise, pour le compte du 4e tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie prévue au Costa Rica du 10 au 28 aout 2022, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le match aller se disputera entre le 21 et le 23 janvier prochain au Maroc, alors que le retour aura lieu entre le 4 et le 6 février au Sénégal, précise la même source qui se réfère aux informations de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Au précédent tour, l'équipe nationale avait réussi à éliminer la Gambie après deux victoires 3 à 1 et 6 à 0. Suite à la rencontre, Sofia Bouftini s'était attribuée, avec une joueuse Éthiopienne et une Nigériane, le plus grand nombre de buts inscrits à ce stade de la compétition, à savoir 5.

Deux places sont à décrocher pour la Coupe du monde alors que 8 équipes sont encore en lice, à savoir le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, l'Ouganda, le Ghana, la Tanzanie et l'Éthiopie.