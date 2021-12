Fauci : Omicron est moins sévère mais l’augmentation des cas peut entrainer plus d’hospitalisations et de morts

Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. / DR

Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré lors d’une conférence de presse ce mercredi que «tout indique que la gravité de l'Omicron est moindre que celle du Delta». Cependant, le scientifique américain a affirmé qu’il ne fallait pas «se reposer sur ses lauriers» et la transmissibilité accrue d’Omicron entraînera probablement un plus grand nombre de cas et donc, d'hospitalisations et de décès, rapporte CNN.

Malgré cela, «le schéma et la disparité entre les cas et les hospitalisations suggèrent fortement qu'il y aura un ratio hospitalisation/cas plus faible lorsque la situation sera plus claire», dit-il, rappelant une étude de l’Agence britannique de sécurité sanitaire soulignant que le risque d’hospitalisation à cause d’Omicron était environ 40% du risque posé par le variant Delta.

Aussi, si les États-Unis connaissent une multiplication des cas d’enfants contaminés, Fauci rappelle qu’il est question «d’enfants hospitalisés avec le Covid, et pas à cause du Covid», ajoutant qu'aucune décision définitive n'a été prise quant à la gravité du variant chez les enfants.

«Le risque de maladie grave lié à toute variante circulante, y compris Omicron, est beaucoup, beaucoup plus élevé pour les personnes non vaccinées», a-t-il rappelé, soulignant que les doses booster «ramène le degré de protection à un niveau similaire à celui connu» avant l’émergence du variant.