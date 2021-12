Espagne : Le gouvernement appelle le Maroc au respect des frontières

Le gouvernement espagnol a adopté, le mardi 28 décembre, sa nouvelle stratégie de sécurité 2022, indiquent des médias ibériques. Le plan analyse les risques qui menacent l’Espagne l’année prochaine, dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et des relations tendues avec le Maroc.

Dans le document, l’exécutif de coalition de gauche s’engage à «promouvoir au Maghreb un espace de sécurité, de stabilité politique et de développement et à contribuer à faire face aux menaces, telles que le terrorisme ou le crime organisé». Des objectifs dont la concrétisation sur le terrain dépend d’une entente avec «des partenaires privilégiés et amis de l'Espagne (…) Aussi, la relation de l'Espagne avec le Maroc et l'Algérie est une relation de bonne amitié, partant du principe d'une coopération loyale et du respect des frontières mutuelles», souligne le gouvernement.

Sur Ceuta et Melilla, la nouvelle stratégie sécuritaire de l’Espagne précise qu’«en raison de leur situation géographique sur le continent africain et de la spécificité de leurs frontières espagnoles et européennes» les deux villes, nécessitent une «attention particulière devant garantir la sécurité et le bien-être de leurs citoyens».

Une sécurité que l’Espagne souhaite voir garantie par l’OTAN. Un sujet qui devrait être examiné à l’occasion du sommet de l’Alliance atlantique, prévu en juin prochain à Madrid.